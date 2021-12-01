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Напролом. Джошуа опубликовал мотивационный ролик перед реваншем с Усиком

Бокс
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Британец настроен решительно

Напролом. Джошуа опубликовал мотивационный ролик перед реваншем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

У Джошуа есть право на незамедлительный реванш, а повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами может пройти в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

На своей странице в Instagram бывший чемпион мира опубликовал мотивационный ролик, в котором дал понять, что в реванше с Усиком планирует идти напролом, чтобы стать трехкратным чемпионом мира в хэвивейте.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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