Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Напролом. Джошуа опубликовал мотивационный ролик перед реваншем с Усиком
Британец настроен решительно
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
У Джошуа есть право на незамедлительный реванш, а повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами может пройти в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.
На своей странице в Instagram бывший чемпион мира опубликовал мотивационный ролик, в котором дал понять, что в реванше с Усиком планирует идти напролом, чтобы стать трехкратным чемпионом мира в хэвивейте.
Популярное сейчас
- "Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО
- Аталанта - Венеция 4:0. Видео голов и обзор матча
- Заботы Шевченко поважнее ностальгии. Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.12.2021
- Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО