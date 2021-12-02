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Промоутер исключил, что Джошуа возьмет деньги и откажется от реванша с Усиком
Такой вариант не обсуждается
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ранее не исключил, что в случае хорошего предложения отойдет в сторону и позволит Александру Усику (19-0, 13 КО) и Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Теперь промоутер британца Эдди Хирн опроверг, что Джошуа будет ждать победителя боя Усик-Фьюри.
"Я не думаю, что это обсуждается. На данный момент весь фокус на реванше. Энтони Джошуа хочет драться с Александром Усиком.
Я не видел этого интервью, но мы общаемся с ним напрямую, и все что он хочет – это реванш с Александром Усиком", - сказал Хирн.
Реванш между Усиком и Джошуа предварительно запланирован на март-апрель 2022 года и может пройти в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.
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