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Джошуа: Бой с Фьюри состоится, когда придет время
Посмотрим, что произойдет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) оценил возможность проведения боя с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 21 КО).
"Когда придет время для этого боя, он состоится. На пути к нашему поединку возникало одно препятствие за другим.
Я не могу гнаться за тем, что не находится передо мной. Сейчас моя задача – стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это моя мотивация", - сказал британец.
Джошуа в следующем бою планирует взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 КО), который в сентябре побил британца единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
Ожидается, что победитель боя Джошуа – Усик во второй половине 2022 года подерется с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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