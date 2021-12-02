Джошуа: Бой с Фьюри состоится, когда придет время

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) оценил возможность проведения боя с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 21 КО).

"Когда придет время для этого боя, он состоится. На пути к нашему поединку возникало одно препятствие за другим.

Я не могу гнаться за тем, что не находится передо мной. Сейчас моя задача – стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это моя мотивация", - сказал британец.

Джошуа в следующем бою планирует взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 КО), который в сентябре побил британца единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Ожидается, что победитель боя Джошуа – Усик во второй половине 2022 года подерется с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.