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Бой Головкин – Мурата перенесут на 2022 года

Бокс
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Возвращение казаха откладывается

Бой Головкин – Мурата перенесут на 2022 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 29 декабря в Сайтаме должен провести бой с обладателем титула WBA Super Рете Муратой (16-2, 13 КО).

ESPN сообщает, что из-за появления нового штамма коронавируса промоутеры приняли решение перенести бой на 2022 год. Новая дата объединительного поединка в среднем весе еще не определена.

Организаторы вечера бокса пытались получить для Головкина специальное разрешение на въезд в Японию, но столкнулись с отказом.

Головкин в последнем бою в декабре 2020 года досрочно разобрался с Камилом Шереметой.

Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда нокаутом остановил Стивена Батлера.

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В статье: Геннадий Головкин Риота Мурата
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