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Бой Головкин – Мурата перенесут на 2022 года
Возвращение казаха откладывается
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 29 декабря в Сайтаме должен провести бой с обладателем титула WBA Super Рете Муратой (16-2, 13 КО).
ESPN сообщает, что из-за появления нового штамма коронавируса промоутеры приняли решение перенести бой на 2022 год. Новая дата объединительного поединка в среднем весе еще не определена.
Организаторы вечера бокса пытались получить для Головкина специальное разрешение на въезд в Японию, но столкнулись с отказом.
Головкин в последнем бою в декабре 2020 года досрочно разобрался с Камилом Шереметой.
Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда нокаутом остановил Стивена Батлера.
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