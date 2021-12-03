Бой Головкин – Мурата перенесут на 2022 года

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 29 декабря в Сайтаме должен провести бой с обладателем титула WBA Super Рете Муратой (16-2, 13 КО).

ESPN сообщает, что из-за появления нового штамма коронавируса промоутеры приняли решение перенести бой на 2022 год. Новая дата объединительного поединка в среднем весе еще не определена.

Организаторы вечера бокса пытались получить для Головкина специальное разрешение на въезд в Японию, но столкнулись с отказом.

Головкин в последнем бою в декабре 2020 года досрочно разобрался с Камилом Шереметой.

Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда нокаутом остановил Стивена Батлера.