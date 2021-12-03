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Бывший соперник Усика сенсационно не смог побить аутсайдера
С такими результатами ему не добраться до чемпионских боев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО) в главном поединке вечера бокса в Нью-Йорке неожиданно не смог одолеть Джерри Форреста (26-4-2, 20 КО).
Хантер на правах фаворита мощно начал бой, но Форрест к экватору поединка выровнял ситуацию, а в заключительных раундах начал избивать бывшего соперника Александра Усика.
Michael Hunter vs Jerry Forrest #TrillerVerz #TrillerFightClub pic.twitter.com/uRgLEYW3fg— Triller Fight Club (@trillerfight) December 3, 2021
В 10-раундовом поединке судьи не увидели очевидного преимущества одного из боксеров – 96:94, 94:96, 95:95.
Для Хантера ничья в бою с Форрестом стала второй в карьере. Американец в 2019 году аналогично завершил бой с Александром Поветкиным.
Портал BoxRec ставит Майкла Хантера на восьмое место в списке лучших боксеров мира в супертяжелом весе.
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