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Ломаченко: Конечно, я хочу драться с Камбососом
Других слов мы и не ждали
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) отреагировал на сенсационную победу нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
«Перед боем я давал немного шансов Камбососу, но думал, что победит Лопес. Но произошло то, что произошло. Это бокс.
Хочу ли я боя с Камбососом? Конечно. У меня есть бой 11 декабря – и я сфокусирован на нем. Смогу говорить о будущем после боя», - приводит слова Ломаченко BoxingScene.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с бывшим чемпионом IBF Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
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