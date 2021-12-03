Ломаченко: Конечно, я хочу драться с Камбососом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) отреагировал на сенсационную победу нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

«Перед боем я давал немного шансов Камбососу, но думал, что победит Лопес. Но произошло то, что произошло. Это бокс.

Хочу ли я боя с Камбососом? Конечно. У меня есть бой 11 декабря – и я сфокусирован на нем. Смогу говорить о будущем после боя», - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с бывшим чемпионом IBF Ричардом Комми (30-3, 27 КО).