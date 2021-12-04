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Промоутер Джошуа назвал сумму отступных для отсрочки боя против Усика

Бокс
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Интересная сумма

Промоутер Джошуа назвал сумму отступных для отсрочки боя против Усика

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн назвал сумму отступных за отстрочку реванша своего подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

"Семизначная сумма отступных? Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не сражался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40. Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались с Джошуа.

Я разберусь с этим, а когда пойму, что в этом есть возможность для Энтони и 258 Management, мы сядем с ними и все распишем. Но я не буду этого делать, пока не появится подходящая возможность.

Если есть другой путь, и мы получим выгодное предложение, рассмотрим его. Но сейчас это просто разговор между командами. На данный момент Джошуа планирует сразиться с Усиком" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко заявил о желании сразиться с Камбососом.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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