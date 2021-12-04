Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Джошуа назвал сумму отступных для отсрочки боя против Усика
Интересная сумма
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн назвал сумму отступных за отстрочку реванша своего подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:
"Семизначная сумма отступных? Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не сражался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40. Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались с Джошуа.
Я разберусь с этим, а когда пойму, что в этом есть возможность для Энтони и 258 Management, мы сядем с ними и все распишем. Но я не буду этого делать, пока не появится подходящая возможность.
Если есть другой путь, и мы получим выгодное предложение, рассмотрим его. Но сейчас это просто разговор между командами. На данный момент Джошуа планирует сразиться с Усиком" – сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко
Популярное сейчас
- Левандовский vs Холанд, веселый матч Барсы, Юве для Шевченко. Что смотреть на выходных
- Дерби на фоне усталости. Вест Хэм Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 04.12.2021
- Эксперт: Нельзя отрицать, что Де Дзерби - приверженец схем
- Реванш Усика и Джошуа может пройти на Уэмбли
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО