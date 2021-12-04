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Промоутер Ломаченко уже связался с командой Камбососа
Возможно, украинец сразится за титулы
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО) Лу Дибелла заявил, что глава компании ТОР Rank Боб Арум уже говорил с ним по поводу поединка против Василия Ломаченко (15-2; 11 КО).
"Я общался с Бобом Арумом. Но когда он позвонил по телефону, я сказал, что ему лучше следить, чтобы мой друг Ричард Комми не избил Ломаченко. Однако нет сомнений, что с ними тоже будут переговоры. Я говорил с PBC о других вариантах. Джервонта Дэвис – это возможный соперник.
Послушайте, сейчас главный – Джордж. Я предоставляю бойцам возможность сражаться и решать, с кем они хотят сразиться. Так что будет решать Джордж. Но если вы поговорите с Камбососом, его отцом или Питером Каном, все они скажут, что решение еще не принято, и они изучат варианты" – сказал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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