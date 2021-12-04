  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Ломаченко уже связался с командой Камбососа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Ломаченко уже связался с командой Камбососа

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Возможно, украинец сразится за титулы

Промоутер Ломаченко уже связался с командой Камбососа

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО) Лу Дибелла заявил, что глава компании ТОР Rank Боб Арум уже говорил с ним по поводу поединка против Василия Ломаченко (15-2; 11 КО).

"Я общался с Бобом Арумом. Но когда он позвонил по телефону, я сказал, что ему лучше следить, чтобы мой друг Ричард Комми не избил Ломаченко. Однако нет сомнений, что с ними тоже будут переговоры. Я говорил с PBC о других вариантах. Джервонта Дэвис – это возможный соперник.

Послушайте, сейчас главный – Джордж. Я предоставляю бойцам возможность сражаться и решать, с кем они хотят сразиться. Так что будет решать Джордж. Но если вы поговорите с Камбососом, его отцом или Питером Каном, все они скажут, что решение еще не принято, и они изучат варианты" – сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик вошел в рейтинг Р4Р от DAZN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...