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Соперник Деревянченко заявил, что украинец для него не помеха

Бокс
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Очень самоуверенно

Соперник Деревянченко заявил, что украинец для него не помеха

UA-Футбол
Новина українською

Пуэрториканский боксер Карлос Адамес (20-1; 16 КО) заявил, что украинец Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) не станет для него существенной проблемой. Его слова цитирует boxing247.com:

"Я понимаю, что мой соперник дрался с большими бойцами, но сейчас ему придется встретиться с Карлосом Адамесом, а я большой панчер. Не надо недооценивать меня. Иначе моего соперника ждут большие проблемы. Я думаю, что я такой же большой боец, как он.

Я не считаю Деревянченко непреодолимой горой. Сергей – хороший боец, но для меня он не помеха. Во время боя он поймет, насколько я прекрасен" – сказал Карлос.

Напомним, ранее Деревянченко и Адамес провели финальную дуэль взглядов.

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В статье: Сергей Деревянченко
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