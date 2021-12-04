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Соперник Деревянченко заявил, что украинец для него не помеха
Очень самоуверенно
Пуэрториканский боксер Карлос Адамес (20-1; 16 КО) заявил, что украинец Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) не станет для него существенной проблемой. Его слова цитирует boxing247.com:
"Я понимаю, что мой соперник дрался с большими бойцами, но сейчас ему придется встретиться с Карлосом Адамесом, а я большой панчер. Не надо недооценивать меня. Иначе моего соперника ждут большие проблемы. Я думаю, что я такой же большой боец, как он.
Я не считаю Деревянченко непреодолимой горой. Сергей – хороший боец, но для меня он не помеха. Во время боя он поймет, насколько я прекрасен" – сказал Карлос.
Напомним, ранее Деревянченко и Адамес
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