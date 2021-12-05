Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбосос хочет следующим соперником Ломаченко
Настоящий мужчина
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) заявил, что своим следующим соперником хочет видеть украинского боксера Василия Ломаченко (15-2; 11 КО). Его слова цитирует DAZN:
"В произвольном порядке между Дэвином Хейни, Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко я выбрал бы Василия, потому что всегда восхищался его работой. Я бы хотел дать ему шанс.
Я чувствую, что Ломаченко проделал большую работу, чтобы получить все эти пояса, а затем он проиграл их Лопесу. Посмотрите на его сражение с Теофимо и на мой поединок с ним. Сравните, что я сделал с Лопесом и что сделал Ломаченко.
Безусловно, я хочу подраться с Дэвином Хейни и Джервонтой Дэвисом. Это три больших имени" – сказал австралиец.
Напомним, ранее промоутер украинца уже
Популярное сейчас
- Хуммельс забыл, что он уже не играет за Мюнхен. Боруссия Д – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча
- Месси не помог. Ланс – ПСЖ 1:1. Обзор матча, видео голов
- Гол в ворота Наполи стал для Малиновского 20-м в Серии А
- Усик против Фьюри – самый ожидаемый поединок по версии The Ring
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино