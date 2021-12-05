Камбосос хочет следующим соперником Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) заявил, что своим следующим соперником хочет видеть украинского боксера Василия Ломаченко (15-2; 11 КО). Его слова цитирует DAZN:

"В произвольном порядке между Дэвином Хейни, Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко я выбрал бы Василия, потому что всегда восхищался его работой. Я бы хотел дать ему шанс.

Я чувствую, что Ломаченко проделал большую работу, чтобы получить все эти пояса, а затем он проиграл их Лопесу. Посмотрите на его сражение с Теофимо и на мой поединок с ним. Сравните, что я сделал с Лопесом и что сделал Ломаченко.

Безусловно, я хочу подраться с Дэвином Хейни и Джервонтой Дэвисом. Это три больших имени" – сказал австралиец.