Команда Фьюри отказалась платить Джошуа объявленную сумму отступных

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 23 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что команда британца откажется платить 40 миллионов долларов Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) в качестве отступных за отсрочку реванша против Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

"Наши переговоры на той стадии, когда мы решаем только один вопрос: Какова цена?

Я не слышал о 40 миллионах. Если это реальная цифра, которую они хотят, они ее вряд ли получат. Я не могу говорить о сумме, которую я считаю нормальной в этой ситуации. В конце концов это касается только Джошуа. Энтони должен сделать свой выбор и быть им доволен" – сказал он.