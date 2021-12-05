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Команда Фьюри отказалась платить Джошуа объявленную сумму отступных
Адекватность – это о них
фото - boxingscene.com
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 23 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что команда британца откажется платить 40 миллионов долларов Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) в качестве отступных за отсрочку реванша против Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:
"Наши переговоры на той стадии, когда мы решаем только один вопрос: Какова цена?
Я не слышал о 40 миллионах. Если это реальная цифра, которую они хотят, они ее вряд ли получат. Я не могу говорить о сумме, которую я считаю нормальной в этой ситуации. В конце концов это касается только Джошуа. Энтони должен сделать свой выбор и быть им доволен" – сказал он.
Напомним, что ранее DAZN
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