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Промоутер Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя с Комми

Бокс
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Василий не подведет

Промоутер Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя с Комми

UA-Футбол
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Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2; 11 КО) Боб Арум рассказал об ожиданиях от поединка своего подопечного против Ричарда Комми (30-3; 27 КО).

"Я очень взволнован перед возвращением на Madison Square Garden. За три дня до поединка я отпраздную 90-летие. Так что там будет моя семья, и это отличный бой. Ломаченко – ошеломляющий боксер, и он подерется с Комми, мощным панчером.

Интересно, что у нас в этом карде есть несколько замечательных ребят, за которыми будущее. К примеру, внук Мохаммеда Али. Он очень приятный юноша. Я помню его мать маленькой девочкой. Там выступят замечательные проспекты типа Ксандера Зайаса и Кишона Дэвиса, которого мы подписали. Вероятно, Кишон – один из лучших боксеров-олимпийцев, он завоевал серебряную медаль. Так что я очень рад вернуться в родной город. Пусть с 1986 года я жил в Лас-Вегасе, но на мой акцент вы можете сказать, что я из Нью-Йорка" – сказал он.

Напомним, ранее Александр Усик прокомментировал вероятность боя с Джошуа в Киеве.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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