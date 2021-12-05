Промоутер Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя с Комми

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2; 11 КО) Боб Арум рассказал об ожиданиях от поединка своего подопечного против Ричарда Комми (30-3; 27 КО).

"Я очень взволнован перед возвращением на Madison Square Garden. За три дня до поединка я отпраздную 90-летие. Так что там будет моя семья, и это отличный бой. Ломаченко – ошеломляющий боксер, и он подерется с Комми, мощным панчером.

Интересно, что у нас в этом карде есть несколько замечательных ребят, за которыми будущее. К примеру, внук Мохаммеда Али. Он очень приятный юноша. Я помню его мать маленькой девочкой. Там выступят замечательные проспекты типа Ксандера Зайаса и Кишона Дэвиса, которого мы подписали. Вероятно, Кишон – один из лучших боксеров-олимпийцев, он завоевал серебряную медаль. Так что я очень рад вернуться в родной город. Пусть с 1986 года я жил в Лас-Вегасе, но на мой акцент вы можете сказать, что я из Нью-Йорка" – сказал он.