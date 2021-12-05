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Ломаченко – Комми: Официальное промо-видео самого ожидаемого поединка декабря
Это будет горячо
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Уже 11 декабря украинский легковес Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) вернется в ринг, чтобы противостоять мощному панчеру Ричарду Комми (30-3; 27 КО).
Вашему вниманию промо-видео к бою Ломаченко – Комми:
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