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Ломаченко – Комми: Официальное промо-видео самого ожидаемого поединка декабря

Бокс
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Ломаченко – Комми: Официальное промо-видео самого ожидаемого поединка декабря

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UA-Футбол
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Уже 11 декабря украинский легковес Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) вернется в ринг, чтобы противостоять мощному панчеру Ричарду Комми (30-3; 27 КО).

Вашему вниманию промо-видео к бою Ломаченко – Комми:

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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