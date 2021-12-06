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Деревянченко: Я вернусь на ринг
Украинец не планирует завершать карьеру
Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) сегодня в Лос-Анджелесе разделенным решением судей (95:95, 97:93, 96:94) уступил Карлосу Адамесу (20-1, 16 КО) и не смог стать обязательным претендентом по версии WBC в среднем весе.
После боя боксер из Феодосии в эфире медиасервиса MEGOGO рассказал о своих дальнейших планах.
"Я ожидал, что соперник будет так боксировать. Это был очень равный и тяжелый бой.
Я немного отдохну и вернусь на ринг. Подумаю, что мне делать дальше. Я люблю бокс, люблю шоу. Спасибо моей команде", - сказал Деревянченко.
Несмотря на третье поражение подряд, Сергей Деревянченко остался в топ-10 лучших боксеров среднего веса по версии авторитетного портала BoxRec.
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