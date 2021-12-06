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Ломаченко - Комми: ставки и коэффициенты на бой

Бокс
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Букмекеры считают украинца безоговорочным фаворитом в паре

Ломаченко - Комми: ставки и коэффициенты на бой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Одним из главных боксёрских поединков последнего месяца года станет дуэль украинца Василия Ломаченко против Ричарда Комми из Ганы. Поединок состоится в США на Madison Square Garden в Нью-Йорке вечером субботы, 11 декабря. В Украине уже будет утро воскресенья, 12 декабря.

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По мнению аналитиков, Ломаченко - абсолютный фаворит этого поединка: на него принимают ставки с коэффициентом в среднем 1.1. Победа Ричарда Комми оценивается в районе 8.

Наиболее очевидным развитием событий букмекеры считают победу Ломаченко решением судей - принимают ставки с коэффициентом в районе 3. Приблизительно такой же коэффициент дают на то, что поединок продлится все 12 раундов. На то, что бой не продлится все 12 раундов, можно поставить с коэффициентом ниже 1.5.

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Если же вы всё равно хотите поставить на победу одного из спортсменов нокаутом, то букмекеры считают, что наиболее оптимальной будет ставка на победу в 7-12 раундах. На такой исход принимаются ставки с коэффициентом в районе 2.0.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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