Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко - Комми: ставки и коэффициенты на бой
Букмекеры считают украинца безоговорочным фаворитом в паре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одним из главных боксёрских поединков последнего месяца года станет дуэль украинца Василия Ломаченко против Ричарда Комми из Ганы. Поединок состоится в США на Madison Square Garden в Нью-Йорке вечером субботы, 11 декабря. В Украине уже будет утро воскресенья, 12 декабря.
По мнению аналитиков, Ломаченко - абсолютный фаворит этого поединка: на него принимают ставки с коэффициентом в среднем 1.1. Победа Ричарда Комми оценивается в районе 8.
Наиболее очевидным развитием событий букмекеры считают победу Ломаченко решением судей - принимают ставки с коэффициентом в районе 3. Приблизительно такой же коэффициент дают на то, что поединок продлится все 12 раундов. На то, что бой не продлится все 12 раундов, можно поставить с коэффициентом ниже 1.5.
Если же вы всё равно хотите поставить на победу одного из спортсменов нокаутом, то букмекеры считают, что наиболее оптимальной будет ставка на победу в 7-12 раундах. На такой исход принимаются ставки с коэффициентом в районе 2.0.
Популярное сейчас
- Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока
- "Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ
- Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой
- Ломаченко и еще несколько ярких нокаутов ударом по корпусу. ВИДЕО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО