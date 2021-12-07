Ломаченко назвал свой любимый бой

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank рассказал о своем любимом бое.

"Мой любимый бой – это с Линаресом, поскольку там я оказался в нокдауне. Когда ты падаешь, это всегда у тебя в голове. Я не знаю другой жизни, помимо бокса. Всю свою жизнь я тренировался и учился боксировать".

Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок Ломаченко против экс-чемпиона мира Ричарда Комми.