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Ломаченко назвал свой любимый бой
Сейчас боксер готовится к поединку с Ричардом Комми
Boxingscene
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в фильме RELENTLESS: Lomachenko на YouTube-канале Top Rank рассказал о своем любимом бое.
"Мой любимый бой – это с Линаресом, поскольку там я оказался в нокдауне. Когда ты падаешь, это всегда у тебя в голове. Я не знаю другой жизни, помимо бокса. Всю свою жизнь я тренировался и учился боксировать".
Напомним, 12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок Ломаченко против экс-чемпиона мира Ричарда Комми.
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