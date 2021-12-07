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Стало известно, кто будет следующим соперником Ломаченко в случае победы над Комми
У промоутера уже есть план
TOP Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в случае победы в субботнем бою с Ричардом Комми (30-3, 27 КО) будет драться с чемпионом WBO в полулегком весе Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).
«Лома vs Шакур — это именно тот бой, который я бы хотел сделать следующим.
Думаю, это великий бой. Его можно провести в легком весе или во втором полулегком.
Такому бою не нужны титулы на кону – он может состояться даже в договорном весе. Лома vs Шакур – это не просто бой, это PPV-бой», - сказал Арум.
Возвращение Василия Ломаченко на ринг состоится 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.
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