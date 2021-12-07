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Стало известно, кто будет следующим соперником Ломаченко в случае победы над Комми

Бокс
(1 голосов)

У промоутера уже есть план

Стало известно, кто будет следующим соперником Ломаченко в случае победы над Комми

TOP Rank

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в случае победы в субботнем бою с Ричардом Комми (30-3, 27 КО) будет драться с чемпионом WBO в полулегком весе Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).

«Лома vs Шакур — это именно тот бой, который я бы хотел сделать следующим.

Думаю, это великий бой. Его можно провести в легком весе или во втором полулегком.

Такому бою не нужны титулы на кону – он может состояться даже в договорном весе. Лома vs Шакур – это не просто бой, это PPV-бой», - сказал Арум.

Возвращение Василия Ломаченко на ринг состоится 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Шакур Стивенсон
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Источник:
Vringe.com

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