Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) подтвердил нацеленность на бой с Александром Усиком (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик ориентировочно в марте-апреле 2022 года должен провести обязательный реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), но не исключено, что британец отойдет в сторону, чтобы потом провести бой с новым абсолютным чемпионом мира.

«Слова Джошуа о том, что он может взять отступные? Я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он посторонился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика.

Если Джошуа это сделает, то сделает, если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и свали иле же дерись с этим парнем. Выбери одно или другое», - сказал Фьюри.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что отступные за отказ от незамедлительного реванша с Усиком составляют 40 миллионов долларов.