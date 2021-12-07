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Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком

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Тайсону нужен украинец

Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) подтвердил нацеленность на бой с Александром Усиком (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик ориентировочно в марте-апреле 2022 года должен провести обязательный реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), но не исключено, что британец отойдет в сторону, чтобы потом провести бой с новым абсолютным чемпионом мира.

«Слова Джошуа о том, что он может взять отступные? Я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он посторонился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика.

Если Джошуа это сделает, то сделает, если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и свали иле же дерись с этим парнем. Выбери одно или другое», - сказал Фьюри.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что отступные за отказ от незамедлительного реванша с Усиком составляют 40 миллионов долларов.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Fightnews.info

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