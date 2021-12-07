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Стивенсон: Что мне толку от боя с Ломаченко?
Американец настроен скептически
фото - boxingscene.com
Чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) отреагировал на желание промоутера Top Rank Боба Арума свести его на ринге с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Я так понимаю, если мне драться с Ломаченко, то в моем весе, ведь у него титулов нет.
Я готов драться с кем угодно. Но и вы меня поймите. Что мне толку от этого боя? Ну побью я Ломаченко и что дальше?
Выслушивать о том, что он уже не тот, каким был прежде? Выслушивать о том, что его уже бил Теофимо Лопес? А ведь они сделают все, чтобы обесценить мою победу», - сказал Стивенсон.
Шакур Стивенсон в последнем бою в октябре текущего года досрочно побил Джамеля Херринга.
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