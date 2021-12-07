  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стивенсон: Что мне толку от боя с Ломаченко?
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стивенсон: Что мне толку от боя с Ломаченко?

Бокс
(1 голосов)

Американец настроен скептически

Стивенсон: Что мне толку от боя с Ломаченко?

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) отреагировал на желание промоутера Top Rank Боба Арума свести его на ринге с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Я так понимаю, если мне драться с Ломаченко, то в моем весе, ведь у него титулов нет.

Я готов драться с кем угодно. Но и вы меня поймите. Что мне толку от этого боя? Ну побью я Ломаченко и что дальше?

Выслушивать о том, что он уже не тот, каким был прежде? Выслушивать о том, что его уже бил Теофимо Лопес? А ведь они сделают все, чтобы обесценить мою победу», - сказал Стивенсон.

Шакур Стивенсон в последнем бою в октябре текущего года досрочно побил Джамеля Херринга.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...