Стивенсон: Что мне толку от боя с Ломаченко?

Чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) отреагировал на желание промоутера Top Rank Боба Арума свести его на ринге с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Я так понимаю, если мне драться с Ломаченко, то в моем весе, ведь у него титулов нет.

Я готов драться с кем угодно. Но и вы меня поймите. Что мне толку от этого боя? Ну побью я Ломаченко и что дальше?

Выслушивать о том, что он уже не тот, каким был прежде? Выслушивать о том, что его уже бил Теофимо Лопес? А ведь они сделают все, чтобы обесценить мою победу», - сказал Стивенсон.

Шакур Стивенсон в последнем бою в октябре текущего года досрочно побил Джамеля Херринга.