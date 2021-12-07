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Промоутер: Камбосос более удобный соперник для Ломаченко, чем Комми

Бокс
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Мнение эксперта

Промоутер: Камбосос более удобный соперник для Ломаченко, чем Комми

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк считает, что Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) по силам отобрать у Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

«Камбосос не выдающийся особо ничем. Он везде, по всем параметрам хорош, но ни один из них у него не зашкаливает, как, например, у Василия зашкаливают параметры интеллекта, реакции и работы ног.

Факт остается фактом: для Василия Ломаченко Камбосос куда более удобный соперник, чем Комми, и тем более Теофимо Лопес», - считает Красюк.

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Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Александр Красюк Джордж Камбосос
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