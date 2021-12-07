Восстание чемпионского феникса: Ломаченко – Комми прогноз на поединок

Уже в это воскресенье утром, 12 декабря (вечер субботы по американскому времени) украинский легковес, экс-чемпион мира по трем версиям Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) сразится с ганским спортсменом, опытным панчером Ричардом Комми (30-3; 27 КО). Поединок состоится в мекке мирового бокса, городе Нью-Йорк на легендарной арене Madison Square Garden.

Предыстория

После поражения от Лопеса (16-1; 12 КО) и его "отказной" на проведение матча-реванша у Ломаченко, казалось, двери к чемпионским титулам забиты наглухо. Поединок против Накатани специалисты рассматривали сквозь призму готовности "старого льва" нести серьезную угрозу для стаи дивизиона, а слова Теофимо-старшего о решительности его подопечного ко второму бою против Василия могли обнадежить только тех, кто откровенно ничего не понимает в этом бизнесе.

Поединок против Комми, заявленный в конце сентября на декабрь, казалось, тоже не сумеет разорвать дистанцию между украинцем и званием "абсолюта". Но для американского уже экс-чемпиона случился тот самый "черный лебедь", или как говорят в боксе "big upset" в лице не особо известного до ныне австралийца Камбососа, который более расположен к поединку против Ломы, чем его бравый предшественник. Таким образом, для Василия открылись, если не ворота к титулам, то, по крайней мере, калитка, в которую нужно стучаться не только ему, но и всей команде.

Who is Mr. Commey?

Про этого американца украинский фанат бокса возможно никогда бы и не узнал, если бы не тот факт, что какой-то очень маленький по историческим меркам период парень являлся чемпионом мира по версии IBF. Даже Ломаченко, давая прогноз на бой Комми – Лопес ставил на ганского боксера, но его ставка, к сожалению не зашла.

Свою профи карьеру Ричард начал как домашний "файтер", проводя поединки против соотечественников у себя на родине. Уровень оппозиции был, мягко говоря, не высок (этим можно объяснить приличный процент нокаутов). Первое серьезное испытание ганец провалил, выйдя на бой против Истера-младшего и уступив тому раздельным решением судей. Дальше было поражение от россиянина Шафикова, сатисфакция в виде пяти уверенных побед и проигрыш Лопесу.

Стиль и тактика боя

Свои поединки будущий соперник Ломаченко начинает с разведки, но не боем, а джебом. Он у него явно не "аля Кличко", поэтому в большинстве своем заканчивается эта затея для ганца неудачно. Разбирая чемпионский бой Комми против Чаниева мы видим, что весь первый раунд россиянин буквально расстреливал своего оппонента что в ближнем бою, что на дальней дистанции. Однако мощный правый в челюсть (как коронный), и добивание во втором раунде (как похоронный) решили исход боя. В этом и есть, собственно говоря, главное оружие Ричарда – нокаутирующий удар. Его нельзя назвать невидимым, если быть предельно сконцентрированным (у Василия с этим проблем не было никогда, а бой против Линареса только усилил навыки и предал опыта). Но расслабляться нельзя.

Что касается слабых сторон Комми, то их на порядок больше. Медленная работа на ногах, дырявая защита, не умение перестраиваться по ходу поединка, не способность держать соперника на удобной для себя дистанции – все это про него. Ганец не теряется в ближнем бою, но все это на фоне невысокого уровня "ответки". Умение одессита работать вблизи станет, с моей субъективной точки зрения, еще одним недостатком для его соперника. Шансов победить по очкам у Ричарда нет, и об этом можно говорить скорее как о факте, нежели о предположении.

Лишний раз обсуждать Ломаченко не имеет смысла. Мы все прекрасно знаем о том, что этот боксер технически если не безупречен, то близок к этому. Скорость ударов и передвижение по рингу на высшем уровне, спортивный интеллект феноменален, а не менее важная мотивация – просто запредельна.

Будем откровенны, эти два боксера находятся на разных высотах, но не стоит заниматься шапкозакидательством, ведь один раз это всех нас кое-чему научило. Удачи нашему спортсмену, с верой в победу.

Прогноз на бой

Победа Василия Ломаченко ТКО 9 раунд.