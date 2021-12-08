Ломаченко vs Комми: что нужно знать о сопернике украинца?

Василий Ломаченко в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на ринге культового комплекса Мэдисон Сквер Гарден проведет рейтинговый бой против бывшего чемпиона IBF в легком весе Ричарда Комми.

UA-Футбол накануне боя собрал главные факты о жизни и карьере соперника украинца.

Комми прошел через тяжелое детство и не сразу открыл для себя бокс

Ричард Комми вырос в неполноценной семье и воспитывался матерью-одиночкой Джойс Флоренс. Полнейшая нищета и отсутствие образования подтолкнули «Терминатора» искать лучшей жизни в большом спорте.

В детстве Комми на любительском уровне играл в футбол, а настоящий успех пришел к Ричарду в кикбоксинге. В 2007 году в 20-летнем возрасте, будучи одним из лучших бойцов Ганы, Комми подписал контракт с японскими промоутерами и получил возможность выступать в соревнованиях по всему миру.

Бокс ворвался в жизнь нашего героя случайно. К тому времени он обосновался в ОАЭ, где в тренажерном зале познакомился с Имонном Моллоем и Леей Этвей. Они стали для Комми мотиваторами, сподвигли его изменить свою жизнь и вернуться в Гану, чтобы начать профессиональную карьеру в боксе.

На родине наш герой начал тренироваться в боксерском клубе Лоуренса Карла Локо в Бронксе и спустя год встретил своего будущего менеджера Майкла Амо-Бедиако. Это знакомство и стало для Комми пропуском в мир профи-бокса.

Комми дебютировал на ринге…в тюремной столовой

Да-да, вы не ослышались. Три первых боя в профессионалах в 2011 году будущий чемпион мира провел в тюрьме в Аккре.

«Это типичное для Ганы заведение. Без крыши, только ринг посреди двора», - вспоминает Комми.

Промоутеры организовывали для Ричарда бои с интервалом в две-три недели. К концу года на откровенных андердогах он сколотил рекорд 11-0 (11 КО), а финальным аккордом первого этапа карьеры стала досрочная победа над неким Корли Коллисоном в бою за титул чемпиона Ганы.

В 2012-м благодаря поддержке промоутера Стива Гудвина Комми впервые выехал за пределы родины и провел два боя в Великобритании. С повышением уровня оппозиции Ричард перестал штамповать нокауты, но продолжил подниматься наверх, а в 2015-м в дебютном бою в США техническим нокаутом побил Баходира Маможонова и прибрал к своим рукам вакантный титул интерконтинентального чемпиона IBF в легком весе. До первой неудачи оставалось чуть больше года…

Комми не сумел с первой попытки стать чемпионом, а затем проиграл еще один бой

В сентябре 2016 года в бою за вакантный пояс IBF Комми в Рединге (США) вышел на непобежденного американца Роберта Истера. Достаточно взглянуть на этот 90-секундный обзор, чтобы понять – это была настоящая война, в которой два равных боксера отдали всё ради победы.

Комми не выдержал давления Истера в финальном раунде и проиграл разделенным решением судей (114:113, 113:114, 112:115). Тот случай, когда любой исход боя был бы справедливым.

Спустя три месяца после первого поражения в карьере Комми поехал в Москву, чтобы в бою с Денисом Шафиковым вернуть себе статус претендента на титул по линии Международной боксерской федерации. И снова неоднозначное поражение с противоречивыми судейскими записками – 116:112, 113:114, 112:116.

В том поединке Комми не смог воспользоваться значительным преимуществом над хозяином ринга в росте и размахе рук. Ганец снова просел в чемпионских раундах и не сумел найти убедительный ответ на агрессию и темп Шафикова.

Путь к титулу: несостоявшийся бой с Гарсией и доминирование над будущим соперником Беринчика

После двух подряд поражений Ричарду Комми понадобилось всего три поединка, чтобы снова получить статус обязательного претендента на пояс IBF, которым к тому времени завладел звездный Майки Гарсия.

Мир бокс предвкушал бой американца с Василием Ломаченко за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе, но Гарсия ушел в другую весовую категорию, а соперником Комми в поединке за вакантный ремень стал Иса Чаниев – тот самый россиянин, который 18 декабря приедет в Бровары на бой с Денисом Беринчиком.

«Больше никаких судейских вердиктов», - подумал Комми…и уничтожил Чаниева за два неполных раунда. Судья остановил бой после третьего нокдауна и официально зафиксировал появление в боксе нового чемпиона мира из Африки.

Следом Комми в эффектном стиле (с двумя нокдаунами в первом раунде) побил 38-летнего мексиканца Реймундо Бельтрана.

Казалось, что бой с Ломаченко неизбежен, но сперва ганца обязали провести обязательную защиту титула против стремительного ворвавшегося в топ легкого веса Теофимо Лопеса…

Комми в бою с Лопесом переоценил себя и получил первый нокаут в карьере

Василий Ломаченко перед боем Ричарда Комми с Теофимо Лопесом ставил на победу нокаутом боксера из Ганы, а получилось совсем наоборот. Лопес уничтожил Комми в том же стиле, в котором тот забрал вакантный пояс в вышеупомянутом поединке с Чаниевым.

Второй раунд. Мощный правый навстречу от Лопеса. Занавес. Так бесславно завершилось 10-месячное чемпионское приключение Комми. А Лопес получил бой с Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира и…Впрочем, вы и так прекрасно знаете, что произошло дальше.

С момента фиаско в бою с Лопесом Комми за два года провел лишь один бой – в феврале 2021-го Ричард брутально избил Джексона Маринеса и еще раз напомнил, что зевать в ринге с этим парнем точно не стоит.