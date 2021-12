В WBC санкционировали бой между Фьюри и Уайтом

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) начать переговоры с обладателем «временного» титула Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

The WBC hereby orders the start of the free negotiations period pursuant to the WBC Rules & Regulations for the mandatory bout between WBC World Heavyweight Champion Tyson Fury and Mandatory Challenger and WBC Interim World Champion Dillian Whyte. pic.twitter.com/XFugoKHrQM