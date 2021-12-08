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Ломаченко, Али, Гатти: топ-10 нокаутов на Мэдисон Сквер Гарден. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Приятно видеть украинца в этом списке

Ломаченко, Али, Гатти: топ-10 нокаутов на Мэдисон Сквер Гарден. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал промоутерской компании Top Rank представил топ-10 самых ярких досрочных побед на легендарном комплексе Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.

В субботу на этой арене Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Мухаммед Али
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