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Ломаченко, Али, Гатти: топ-10 нокаутов на Мэдисон Сквер Гарден. ВИДЕО
Приятно видеть украинца в этом списке
YouTube-канал промоутерской компании Top Rank представил топ-10 самых ярких досрочных побед на легендарном комплексе Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке.
В субботу на этой арене Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
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