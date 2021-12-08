Хэй: Буду в шоке, если Джошуа возьмет отступные

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не должен отказываться от незамедлительного реванша с новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Я слышал, что Джошуа хочет реванш с Усиком, поэтому не думаю, что есть сумма, которая его соблазнит. Какой в этом смысл, если у тебя и так достаточно денег?

Я считаю, что Джошуа неправильно дрался с Усиком. Если Джошуа правильно проведет бой, то нокаутирует Усика и вернет титулы. Затем как человек с поясами он может провести поединок за звание абсолютного чемпиона.

Если Джошуа возьмет отступные, то я буду шокирован», - сказал Хэй.

По предварительной информации, реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.