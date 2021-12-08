  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хэй: Буду в шоке, если Джошуа возьмет отступные
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэй: Буду в шоке, если Джошуа возьмет отступные

Бокс
(2 голосов)

Мнение британца

Хэй: Буду в шоке, если Джошуа возьмет отступные

Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не должен отказываться от незамедлительного реванша с новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Я слышал, что Джошуа хочет реванш с Усиком, поэтому не думаю, что есть сумма, которая его соблазнит. Какой в этом смысл, если у тебя и так достаточно денег?

Я считаю, что Джошуа неправильно дрался с Усиком. Если Джошуа правильно проведет бой, то нокаутирует Усика и вернет титулы. Затем как человек с поясами он может провести поединок за звание абсолютного чемпиона.

Если Джошуа возьмет отступные, то я буду шокирован», - сказал Хэй.

По предварительной информации, реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...