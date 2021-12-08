Уайлдер может завершить карьеру

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) признался, что его посещают мысли об уходе из бокса.

«У меня сейчас смешанные чувства. Потому что в конечном итоге я достиг всех своих целей в этом виде спорта.

Я сказал своей дочери, когда ей был один год, что стану чемпионом мира и смогу поддерживать ее сверх ее веры. Я сделал это. Я сделал много вещей и теперь считаю, что никому ничего не должен доказывать, потому что уже это сделал.

Теперь передо мной стоит вопрос: стоит ли мне попробовать еще раз или просто уйти на пенсию и сосредоточиться на других вещах», - сказал «Бронзовый бомбардировщик».

Уайлдер в последнем бою нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри. У 36-летнего американца с 2018 года только две победы в пяти поединках.