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Уайлдер может завершить карьеру
Решение еще не принято
Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) признался, что его посещают мысли об уходе из бокса.
«У меня сейчас смешанные чувства. Потому что в конечном итоге я достиг всех своих целей в этом виде спорта.
Я сказал своей дочери, когда ей был один год, что стану чемпионом мира и смогу поддерживать ее сверх ее веры. Я сделал это. Я сделал много вещей и теперь считаю, что никому ничего не должен доказывать, потому что уже это сделал.
Теперь передо мной стоит вопрос: стоит ли мне попробовать еще раз или просто уйти на пенсию и сосредоточиться на других вещах», - сказал «Бронзовый бомбардировщик».
Уайлдер в последнем бою нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри. У 36-летнего американца с 2018 года только две победы в пяти поединках.
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