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Владимир Кличко: Не исключаю возвращения ради одного боя

Бокс
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Мысли о камбэке все еще живут внутри легендарного украинца

Владимир Кличко: Не исключаю возвращения ради одного боя

Новина українською

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в интервью порталу news.in-24.com вновь не исключил своего возвращения на ринг.

«Я тренируюсь каждый день, для меня это как чистить зубы.

Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он последний раз участвовал в боях. Должен быть небольшой промежуток, так как мне всего 45 лет.

В ближайшие пять лет возможно все. Но это не спортивный камбэк, в конце концов, я там все уже видел. Но я не исключаю возвращения на один бой.

Каждое утро я лгу себе, что снова буду драться. Это мотивирует меня», - сказал Кличко-младший.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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