Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Кличко: Не исключаю возвращения ради одного боя
Мысли о камбэке все еще живут внутри легендарного украинца
Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко в интервью порталу news.in-24.com вновь не исключил своего возвращения на ринг.
«Я тренируюсь каждый день, для меня это как чистить зубы.
Джорджу Форману было 45 лет и десять месяцев, когда он последний раз участвовал в боях. Должен быть небольшой промежуток, так как мне всего 45 лет.
В ближайшие пять лет возможно все. Но это не спортивный камбэк, в конце концов, я там все уже видел. Но я не исключаю возвращения на один бой.
Каждое утро я лгу себе, что снова буду драться. Это мотивирует меня», - сказал Кличко-младший.
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа.
Популярное сейчас
- Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?
- В Шотландии назвали тройку самых опасных игроков сборной Украины
- Хавбек Шерифа: Мы шли вперед и не боялись Шахтер. Их тренер - второй Гвардиола
- Гвоздик не верит в победу Усика над Фьюри
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО