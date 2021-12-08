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Ломаченко: Для меня Мэдисон-Сквер-Гарден — будто второй дом

Бокс
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Василий рассказал о предстоящем поединке

Ломаченко: Для меня Мэдисон-Сквер-Гарден — будто второй дом

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Бывший чемпион мира в трёх весах Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя с Ричардом Комми и рассказал о планах подраться с действующим чемпионом мира Камбососом.

В ближайшую субботу, 11 декабря, на "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке состоится бой украинского боксёра Василия Ломаченко и бывшего чемпиона мира в лёгком весе – ганца Ричарда Комми.

"Я на сто процентов готов к субботнему поединку, не могу дождаться. Для меня "Мэдисон-Сквер-Гарден" — будто второй дом, там произошло столько важных для моей карьеры событий. На этой арене я завоевал титул в лёгком весе в бою с Линаресом.

Не буду говорить, что я лучший в лёгком весе, это вопрос к фанатам. Я всегда стараюсь всё доказывать в ринге, надеюсь, болельщикам это нравится.

Можем обсудить моё будущее после субботней ночи. Конечно, Камбосос — это тот бой, который бы я хотел. Он новый чемпион мира, отлично проявивший себя в бою с Лопесом. При этом сейчас я думаю только о поединке с Комми. Это задача, на которой я полностью сконцентрирован", – приводит слова Ломаченко BoxingScene.

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В статье: Василий Ломаченко
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