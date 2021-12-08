Боб Арум назвал возможного соперника для Ломаченко

Промоутер Боб Арум считает, что в случае победы над Ричардом Комми украинцу Василию Ломаченко стоит провести бой против Шакура Стивенсона.

"Я бы хотел увидеть бой Ломаченко - Стивенсон. Отличный был бы поединок, который может привлечь большую аудиторию", - считает Арум.

11 декабря Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми.