  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум назвал возможного соперника для Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум назвал возможного соперника для Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Промоутер считает, что Стивенсон - самый лучший вариант

Боб Арум назвал возможного соперника для Ломаченко

Новина українською

Промоутер Боб Арум считает, что в случае победы над Ричардом Комми украинцу Василию Ломаченко стоит провести бой против Шакура Стивенсона.

"Я бы хотел увидеть бой Ломаченко - Стивенсон. Отличный был бы поединок, который может привлечь большую аудиторию", - считает Арум.

11 декабря Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
boxingnews24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...