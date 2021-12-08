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Боб Арум назвал возможного соперника для Ломаченко
Промоутер считает, что Стивенсон - самый лучший вариант
Промоутер Боб Арум считает, что в случае победы над Ричардом Комми украинцу Василию Ломаченко стоит провести бой против Шакура Стивенсона.
"Я бы хотел увидеть бой Ломаченко - Стивенсон. Отличный был бы поединок, который может привлечь большую аудиторию", - считает Арум.
11 декабря Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми.
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Источник:boxingnews24
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