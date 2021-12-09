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Ломаченко может получить бой с Камбососом по линии WBO
Но сейчас главное пройти Комми
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, как попытается организовать для Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) бой с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Нам намекнули, что в WBO собираются сделать Ломаченко обязательным претендентом для Камбососа. Если пандемия отступит, то мы с удовольствием отправились бы в Австралию на бой с ним.
Сейчас моя задача — помочь ему вернуть титулы. И я знаю, как сделать бой с Камбососом. Наш приоритет Камбосос – он побил парня, который побил Лому. А еще приоритет Хэйни, ведь у него титул WBC», - заявил Арум.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
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