Ломаченко: Никто не хочет подписывать контракт на бой со мной

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) признался, что испытывает проблемы с поиском соперников в легком весе.

«Когда вы видите новости о боксе и слышите, что один боксер будет драться с другим, это не только их выбор. Это также выбор телеканалов, промоутеров и других участников процесса. Я не могу получить то, что хочу. Я соглашаюсь на то, что мне предлагают.

В данный момент никто не хочет подписывать контракт на бой со мной. Мы разговаривали с Хэйни, но это так и осталось разговорами в СМИ. Когда мы начали беседу о настоящей сделке, контракте, ничего не произошло. Я не хочу менять себя. Не хочу играть в эту игру по чужим правилам», - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу VENUM.

Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).