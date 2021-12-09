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Ломаченко: Никто не хочет подписывать контракт на бой со мной
Реалии профессионального бокса
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) признался, что испытывает проблемы с поиском соперников в легком весе.
«Когда вы видите новости о боксе и слышите, что один боксер будет драться с другим, это не только их выбор. Это также выбор телеканалов, промоутеров и других участников процесса. Я не могу получить то, что хочу. Я соглашаюсь на то, что мне предлагают.
В данный момент никто не хочет подписывать контракт на бой со мной. Мы разговаривали с Хэйни, но это так и осталось разговорами в СМИ. Когда мы начали беседу о настоящей сделке, контракте, ничего не произошло. Я не хочу менять себя. Не хочу играть в эту игру по чужим правилам», - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу VENUM.
Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
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