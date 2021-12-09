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Промоутер: Мы усердно работаем над боем Фьюри с Усиком

Бокс
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Промоутер: Мы усердно работаем над боем Фьюри с Усиком

фото - boxingscene.com

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Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) отреагировал на решение Всемирного боксерского совета, который постановил Фьюри начать переговоры с «временным» чемпионом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

«Нам не сказали, когда должен состояться бой с Уайтом. Пока WBC просто попросил нас начать переговоры. Ну, начнем.

Сейчас мы все усердно работаем над встречей Фьюри-Усик и пытаемся сподвигнуть Джошуа отойти в сторону.

Фьюри хочет драться сразу с Усиком по очевидным причинам: на кону пояса и больше денег», - заявил Уоррен.

По словам промоутера, следующий бой Тайсона Фьюри ориентировочно состоится в марте 2022 года.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com

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