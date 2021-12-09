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Василий Ломаченко провел дуэль взглядов с Ричардом Комми

Бокс
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Поединок состоится в ближайшие выходные

Василий Ломаченко провел дуэль взглядов с Ричардом Комми

Boxingscene

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел первую дуэль взглядов с экс-чемпионом в легком весе Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).

Бой состоится в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке.

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В статье: Василий Ломаченко
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