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Василий Ломаченко провел дуэль взглядов с Ричардом Комми
Поединок состоится в ближайшие выходные
Boxingscene
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел первую дуэль взглядов с экс-чемпионом в легком весе Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).
Бой состоится в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке.
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