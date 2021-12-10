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Ломаченко: Камбосос – моя цель
Но сейчас все мысли украинца о ближайшем поединке
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) перед субботним боем с Ричардом Комми (30-3, 27 КО) рассказал о своем стремлении стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
"У меня есть цель, у меня есть мечта — стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Поэтому я остаюсь в 61 кг и продолжаю свою карьеру.
Я нацелен на титулы. Мне все равно, будет это Лопес или кто другой. Сейчас есть Джордж Камбосос, теперь он моя цель. Но прежде всего – вечер субботы.
Я не знаю свое будущее, потому что я сфокусирован на субботнем вечере. А после субботы мы обсудим будущее", - сказал Ломаченко.
Ожидается, что в случае победы над Комми Ломаченко станет обязательным претендентом на титул WBO в легком весе.
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