Ломаченко: Камбосос – моя цель

Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) перед субботним боем с Ричардом Комми (30-3, 27 КО) рассказал о своем стремлении стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"У меня есть цель, у меня есть мечта — стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Поэтому я остаюсь в 61 кг и продолжаю свою карьеру.

Я нацелен на титулы. Мне все равно, будет это Лопес или кто другой. Сейчас есть Джордж Камбосос, теперь он моя цель. Но прежде всего – вечер субботы.

Я не знаю свое будущее, потому что я сфокусирован на субботнем вечере. А после субботы мы обсудим будущее", - сказал Ломаченко.

Ожидается, что в случае победы над Комми Ломаченко станет обязательным претендентом на титул WBO в легком весе.