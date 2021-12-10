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Комми: У меня есть все для победы над Ломаченко

Бокс
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Африканец уверен в себе

Комми: У меня есть все для победы над Ломаченко

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) высказался о грядущем бое против звездного украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Я в восторге. Большой бой. А еще я рад вновь вернуться в Нью-Йорк на арену MSG. Это честь для меня выступать здесь.

Лома? У него в пассиве два поражения, но он очень техничный боец. Я в любом случае чувствую, что у меня есть все для победы. Он проигрывал дважды, я проигрывал трижды. В ринге все может произойти.

Я доволен, что проведу бой в том же месте, где потерял титул. Это мой шанс все исправить, все уравнять», - сказал Комми.

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Ричард Комми
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Источник:
Vringe.com

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