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Промоутер назвал ориентировочную дату боя Усика и Фьюри

Бокс
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Придется подождать

Промоутер назвал ориентировочную дату боя Усика и Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намекнул, что бой за все титулы в супертяжелом весе между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) не будет следующим поединком для двух боксеров.

«Конечно, все с нашей стороны хотят, чтобы Тайсон дрался с Усиком. Но Усик должен выполнить свои обязательства перед Энтони Джошуа, так как в их контракте прописан матч-реванш. К тому же у Фьюри теперь есть Диллиан Уайт, который является обязательным претендентом. Это очень усложняет организацию боя между Фьюри и Усиком.

Так что мы ожидаем, что Усик проведет поединок с Джошуа, а Фьюри с Уайтом. Я надеюсь, Усик, этот прекрасный молодой человек и великий боец, выиграет свой бой, а Тайсон выиграет свой. После этого Усик и Фьюри объединят титулы в сентябре», - сказал Арум.

По неофициальной информации, Джошуа за отказ от незамедлительного реванша с Усиком в пользу боя украинца с Фьюри запросил 40 миллионов долларов.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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Источник:
Fightnews.info

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