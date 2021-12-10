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Арум планирует организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии

Бокс
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Арум планирует организовать бой Ломаченко – Камбосос в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своими планами касательно боя украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

«Думаю, этот бой состоится. Думаю, сперва Джордж проведет добровольную защиту, а потом встретится с Ломой в Австралии.

Я и ранее делал там бои. Знаю, что это отличное место для промоушена. Знаю, что там прекрасные болельщики, которые хорошо примут Ломаченко.

Я настроен оптимистично. Верю, что до конца следующего года Лома вновь будет драться за титулы», - сказал 90-летний американец.

Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден в рейтинговом поединке будет драться с бывшим чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Джордж Камбосос
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Источник:
Vringe.com

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