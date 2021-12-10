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У Комми динамит в кулаках. Он жестоко вырубил последнего соперника перед боем с Ломаченко. ВИДЕО
Василию на заметку
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден встретится со звездным украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
В последнем бою в феврале текущего года боксер из Ганы еще раз напомнил о своем статусе панчера – Комми в шестом раунде брутально уложил в горизонтальное положение Джексона Маринеса.
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