У Комми динамит в кулаках. Он жестоко вырубил последнего соперника перед боем с Ломаченко. ВИДЕО

Бывший чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден встретится со звездным украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

В последнем бою в феврале текущего года боксер из Ганы еще раз напомнил о своем статусе панчера – Комми в шестом раунде брутально уложил в горизонтальное положение Джексона Маринеса.