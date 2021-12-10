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Бой Ломаченко – Комми будет титульным

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Бой Ломаченко – Комми будет титульным

фото - boxingscene.com

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что победитель поединка станет новым обладателем титула WBO Inter-Continental в легком весе.

Ожидается, что в случае победы над Комми Ломаченко станет обязательным претендентом по линии WBO. Основной титул принадлежит новому абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО).

Ломаченко – Комми | Прогноз на бой | Анализ боксеров

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Ричард Комми
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