Бой Ломаченко – Комми будет титульным

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что победитель поединка станет новым обладателем титула WBO Inter-Continental в легком весе.

Ожидается, что в случае победы над Комми Ломаченко станет обязательным претендентом по линии WBO. Основной титул принадлежит новому абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО).