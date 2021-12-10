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Комми и Ломаченко провели дуэль взглядов
Поединок состоится уже в ближайшие выходные
TOP Rank
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и его соперник Ричард Комми (30-3, 27 КО) провели последнюю битву взглядов накануне боя.
Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden.
This fight only could be held in one place!— Top Rank Boxing (@trboxing) December 10, 2021
???????? @VasylLomachenko vs ???????? @RichardCommey
LIVE on Saturday night on BIG @ESPN from @TheGarden! ???? pic.twitter.com/dRlAeIn4Ie
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
10.12.2021 в 23:31
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