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Комми и Ломаченко провели дуэль взглядов

Бокс
(1 голосов)

Поединок состоится уже в ближайшие выходные

Комми и Ломаченко провели дуэль взглядов

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и его соперник Ричард Комми (30-3, 27 КО) провели последнюю битву взглядов накануне боя.

Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
10.12.2021 в 23:31
Молодцы, посмеялись, пожали руки... Так и надо.
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