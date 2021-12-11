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Усик и Кроуфорд встретились в Нью-Йорке перед поединком Ломаченко. Видео

Бокс
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Обменялись комплиментами

Усик и Кроуфорд встретились в Нью-Йорке перед поединком Ломаченко. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) перед поединком своего друга, легковеса Василия Ломаченко (15-2; 11 КО) против Ричарда Комми (30-0; 27 КО) встретился в Нью-Йорке (США) с чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0; 29 КО). Бойцы обменялись комплиментами и сделали общую фотографию.

Напомним, что бой Ломаченко-Комми состоится 12 декабря, в воскресенье, в 06:00 по киевскому времени.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд
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