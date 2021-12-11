Ломаченко рассказал, планирует ли менять весовую категорию

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) перед поединком с ганцом Ричардом Комми (30-3; 27 КО) прокомментировал возможность перехода в другую весовую категорию ради боя с Теофимо Лопесом (16-1; 12 КО).

Прогноз на бой Ломаченко - Комми

"Во-первых, я продолжаю карьеру ради четырех поясов. Однако, если у нас будет возможность еще раз организовать бой с Лопесом, я буду счастлив. Но только в рамках легкого веса.

Я не могу подняться в первый полусредний вес ради поединка с Лопесом, потому что это будет несправедливо.

Я боец по-меньше. Я не могу перейти в первый полусредний дивизион из-за того, что он не способен сделать вес в легком" – сказал он.