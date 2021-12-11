Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко рассказал, планирует ли менять весовую категорию
Четкий ответ украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) перед поединком с ганцом Ричардом Комми (30-3; 27 КО) прокомментировал возможность перехода в другую весовую категорию ради боя с Теофимо Лопесом (16-1; 12 КО).
"Во-первых, я продолжаю карьеру ради четырех поясов. Однако, если у нас будет возможность еще раз организовать бой с Лопесом, я буду счастлив. Но только в рамках легкого веса.
Я не могу подняться в первый полусредний вес ради поединка с Лопесом, потому что это будет несправедливо.
Я боец по-меньше. Я не могу перейти в первый полусредний дивизион из-за того, что он не способен сделать вес в легком" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик и Кроуфорд
Популярное сейчас
- Шевченко – после матча против Сампдории: Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби
- Футболисты Десны получили две зарплаты
- Очередное поражение Шевченко, третье место Днепра-1. Главные новости за 10 декабря
- Гвоздик не верит в победу Усика над Фьюри
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО