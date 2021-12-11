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Ломаченко поднялся в ТОП 5 рейтинга по версии IBF, Беринчик – восьмой
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Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) попал в ТОП 5 рейтинга IBF. Кроме него, в ТОП-10 находится еще один наш соотечественник Денис Беринчик.
ТОП 10 рейтинга IBF:
Чемпионы: Джордж Камбосос, Дэвин Хейни
2. Густаво Лемос
3. Ли Селби
4. Ричард Комми
5. Василий Ломаченко
6. Теофимо Лопес
7. Мишель Ривера
8. Денис Беринчик
9. Джейкоб Нг
10. Заур Абдуллаев
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