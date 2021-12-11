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Ломаченко поднялся в ТОП 5 рейтинга по версии IBF, Беринчик – восьмой

Бокс
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Ломаченко поднялся в ТОП 5 рейтинга по версии IBF, Беринчик – восьмой

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UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) попал в ТОП 5 рейтинга IBF. Кроме него, в ТОП-10 находится еще один наш соотечественник Денис Беринчик.

Ломаченко – Комми: прогноз на бой

Ломаченко – Комми: ставки букмекеров

ТОП 10 рейтинга IBF:

Чемпионы: Джордж Камбосос, Дэвин Хейни

2. Густаво Лемос

3. Ли Селби

4. Ричард Комми

5. Василий Ломаченко

6. Теофимо Лопес

7. Мишель Ривера

8. Денис Беринчик

9. Джейкоб Нг

10. Заур Абдуллаев

Ломаченко – Комми: Где и когда смотреть

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В статье: Василий Ломаченко Денис Беринчик
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