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Фьюри объявил охоту на Усика. Видео
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фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) объявил охоту на чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).
"Передайте Александру, что я иду"
"TELL ALEXANDER I'M COMING!"— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2021
The Gypsy King @Tyson_Fury had a message for @Usykaa on FaceTime today ???? pic.twitter.com/MC793peTZt
Напомним, что ранее Усик и Кроуфорд
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:28
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