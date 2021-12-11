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Фьюри объявил охоту на Усика. Видео

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Близится бум

Фьюри объявил охоту на Усика. Видео

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) объявил охоту на чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

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Напомним, что ранее Усик и Кроуфорд встретились в Нью-Йорке.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:28
Куда идёт? Пешкодралом в Киев? Охотник племени Тёмная дыра. По пути ещё отлупят и высушат
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