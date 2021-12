Фьюри объявил охоту на Усика. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 23 КО) объявил охоту на чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО).

"Передайте Александру, что я иду"

