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Ломаченко сравнил поражение от Лопеса с проигрышем в любителях
Интересная аналогия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) перед боем с Ричардом Комми (30-3; 27 КО) вспомнил о поражении от Теофимо Лопеса (16-1; 12 КО) и сравнил его с неудачей на любительском ринге в 2007 году в поединке против Альберта Селимова. Его слова цитирует ESPN:
"Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Эта цель меня подталкивает. Понимаете, в течение жизни, в течение спортивной жизни тебе нужна цель. Потому что, если ее у тебя нет, ты не будешь просыпаться рано, тренироваться три раза в день. Ты не сможешь, потому что у тебя нет цели, потому что ты не понимаешь, зачем тебе нужно все это делать, зачем нужно идти в зал. Но если цель есть, она двигает тобой.
Для меня это поражение от Лопеса сродни произошедшему в любителях в 2007 году. Тогда я проиграл Альберту Селимову в первом поединке на чемпионате мира. Это было в Чикаго. Я проиграл этот бой, но потом вернулся. Я живу с этими воспоминаниями, потому что никогда раньше не уступал. Это был большой шок для меня. Я навсегда запомнил тот момент, он подталкивал меня продолжать. Сейчас то же самое. И сейчас у меня есть еще один шанс" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик и Кроуфорд
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