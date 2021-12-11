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Ломаченко - Комми: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка декабря

Бокс
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Ломаченко - Комми: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка декабря

SARAH STIER/GETTY IMAGES

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в это воскресенье утром, 12 декабря (вечер субботы по американскому времени) украинский легковес, экс-чемпион мира по трем версиям Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) сразится с ганским спортсменом, опытным панчером Ричардом Комми (30-3; 27 КО). Поединок состоится в мекке мирового бокса, городе Нью-Йорк на легендарной арене Madison Square Garden. UA-Футбол приглашает Вас провести это время вместе с нами и просмотреть текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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17:00. Вашему вниманию разбор будущего поединка Ломаченко - Комми и прогноз на бой от экспертов UA-Футбол.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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