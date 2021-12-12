Василий Ломаченко с нокдауном убедительно победил Ричарда Комми

В ночь на воскресенье, 12 декабря в американском Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден состоялся боксерский поединок между экс-чемпионами мира в легком весе – украинцем Василием Ломаченко (16-2) и ганцем Ричардом Комми (27-4).

С первым гонгом Ломаченко захватил инициативу, кружа вокруг соперника. Комми пытался держать центр ринга и целить в Василия с дальней дистанции. Уже во втором раунде боксеры вступили в зарубу, Комми держался, отвечал, но на последних секундах трёхминутки Ричард пропустил комбинацию от Василия и чуть не оказался на настиле. Комми спас гонг.

В третьем раунде Комми попытался ответить своей атакой. Ломаченко даже пришлось клинчевать. Ричард попал несколько раз с ближней дистанции, но Ломаченко контратаковал. В четвертом раунде на ринге установился паритет – Комми сумел стабилизировать свой бокс и выдержать напор Василия. Однако уже в следующей трехминутке инициатива вернулась к украинскому боксеру, который продолжал истощать ганца своей скоростью.

В шестом раунде Комми попытался вкладывать больше сил в свои удары, однако Ломаченко удачно защищался и избегал встречи с кулаками соперника. А вот в седьмом раунде Ломаченко впервые отправил Комми в нокдаун, попав в ближней атаке левым коротким боковым в челюсть. Ричард начал клинчевать, у него начали подкашиваться ноги, Ломаченко бросился добивать, зажал ганца в углу, но тот чудом выстоял.

В восьмом раунде Василий взял паузу, позволив сопернику прийти в себя. В начале девятого раунда Комми провел неплохую атаку, в ходе которой Ломаченко пришлось отойти в глухую защиту. Это продолжалось недолго, но продемонстрировало довольно устойчивый характер ганца, сумевшего отойти после тяжелого нокдауна в седьмом раунде.

Чемпионские раунды прошли при ощутимом преимуществе Ломаченко, который набивал безумную статистику, но вторично отправить Комми на настил Василий не смог (или не хотел). Впрочем, сомнений в том, что судьи отдадут единогласную победу украинскому боксеру, ни у кого не возникало - 117:110, 119:108, 119:108.

Для Василия Ломаченко эта победа стала 16-й на профессиональном ринге при двух поражениях. Он получил интерконтинентальный пояс чемпиона по версии WBO. 34-летний Комми потерпел четвертое поражение в карьере при 27 победах.