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Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна от украинца
Это было захватывающее
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) в главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми (30-4; 27 КО).
Вашему вниманию видео нокдауна от Василия в 7 раунде:
Down goes Commey— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work ????#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4
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