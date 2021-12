Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна от украинца

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) в главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми (30-4; 27 КО).

Ломаченко – Комми: Как это было

Вашему вниманию видео нокдауна от Василия в 7 раунде:

