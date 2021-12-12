Ломаченко прокомментировал победу над Комми: Я думаю, что заслуживаю бой с Камбососом

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) после победы над Ричардом Комми (30-4; 27 КО) прокомментировал свое выступление и рассказал о дальнейших планах.

Ломаченко – Комми: Как это было

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"Я видел его ситуацию. Ему было очень тяжело, поэтому я сказал: "Эй, остановите бой". Но Комми – настоящий воин, у него большое сердце. Поэтому мы продолжили поединок и подарили людям 12 отличных раундов.

Работа по корпусу всегда важна, поскольку это бокс. Ты не можешь использовать удары, не обрабатывая торс. Тебе всегда нужно бить как в корпус, так и в голову.

Я уже говорил, что не люблю говорить о себе. В легком весе много хороших бойцов, так что в будущем мы можем устроить множество отличных поединков.

Конечно, я думаю, что заслуживаю бой с Камбососом. Мне нужен этот шанс. И если Бог даст мне его, то я им воспользуюсь. Я поеду драться куда угодно. Моя цель – титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Я остаюсь в этом дивизионе, и мне нужны четыре титула" – сказал Василий.