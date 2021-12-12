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Усик встретился с Фьюри перед поединком Ломаченко – Комми. Фото
О чем говорили – пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) перед
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